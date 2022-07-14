安平區同平路今早出現滿潮而海水倒灌，水淹進民宅。(李啟維提供／曹婷婷台南傳真)

台南市安平區安平路、同平路等地發生海水倒灌。(李啟維提供／曹婷婷台南傳真)

今早8點7分是滿潮水位最高的時間，安平路和同平路都發生海水倒灌現象。(李啟維提供／曹婷婷台南傳真)

昨晚適逢2022超級月亮登場，今早8點07分也是滿潮水位最高之際，台南市安平區傳出安平路、同平路上演海水倒灌，有2、3戶地勢低窪民宅還因此水淹進家中，由於一早艷陽高照卻淹水，民眾都很無言，所幸9點積水已退去。

台南市議員李啟維一早接獲民眾陳情到場了解，他除了要求水利局加強預防管理，也呼籲民眾不用過度恐慌，「今天逢滿潮，這是自然現象，和下雨淹水不同。」但他也說，同平路因地勢比較低窪，整條路幾乎都積水，水利局雖設有小型抽水站，但效益有限，應考慮路面墊高，才能解決這個問題。

李啟維說，今天勘查下來，以同平路積淹情形較嚴重，不只整條馬路都淹，也有2、3戶民眾住家被海水淹進屋內，淹水高度達2、30公分。水利局一早也派員到場了解，加派抽水機加快抽水效率，當地淹水約1小時，9點多水已經陸續消退。

當地民眾說，幾年前也曾經遇滿潮淹水，但今天感覺特別嚴重，雖然知道這幾天漲潮，但沒想到海水一下子就湧上來，讓人很驚恐。