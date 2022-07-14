雙海獅愛的大進擊 美加州海灘客快閃驚逃

就在遊客徜徉美國加州聖地牙哥海灘，悠閒地曬著太陽時，兩隻海獅突然在岸上狂吼，嚇得大家紛紛走避。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，TikTok上的影片顯示，當這兩隻海獅發威時，許多沙灘客紛紛拔腿狂奔，甚至乾脆跳到一旁閃人讓路，而這吸引了將近1000 萬次點閱。網民也熱烈討論，牠們是不是在追趕人類，想要討回拉荷雅灣（La Jolla Cove）如詩如畫的狹窄沙地。

不過，海獅專家奧特詹（Eric Otjen）說，當繁殖季節開始時，這是雄海獅的正常行為。他指出，這兩隻雄海獅會火速前進，很可能是在爭風吃醋，搶奪和母海獅交配的機會。奧特詹說，牠們大有機會可以攻擊人，但只是忙著自顧自火速前進，牠們所爭搶的，只是交配權。