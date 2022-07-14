MLB推薦賽事 : 7/15(五) 09:45，密爾瓦基釀酒人@舊金山巨人 (系列賽首戰)

密爾瓦基釀酒人近期投手群接連崩盤，連續輸掉面對芝加哥小熊與匹茲堡海盜的系列賽後，在國聯中區的領先勝差場僅剩2場，分區王座岌岌可危。本週末釀酒人將前往西岸與舊金山巨人進行四連戰，系列賽首戰釀酒人將由王牌布恩斯(Corbin Burnes)領銜主投，布恩斯本季的優質先發率高達76%，近況不佳的釀酒人亟需布恩斯的一場好投來提振低迷的士氣。

釀酒人本季的團隊打擊率0.237國聯排名倒數第四，前國聯MVP葉里奇(Christian Yelich)連續兩季的打擊率都在0.250徘徊，狀態每下愈況。但釀酒人兇猛的長程砲火替球隊維繫住出色的得分能力，本季團隊119支全壘打在國聯僅次於亞特蘭大勇士，近三個月的團隊長打率都突破4成，7月的場均得分更飆升至5.2分，打線維持火熱的狀態。

巨人打線本季受到傷病影響表現大不如前，明星三壘手隆戈利亞(Evan Longoria)頻繁進出傷兵名單，對於球隊幫助有限，中心打線兩大支柱克勞佛(Brandon Crawford)及貝爾特(Brandon Belt)本季退化嚴重，攻擊指數都不到8成，兩人本季分別打出7支雙殺打並列全隊最多，打線出現嚴重斷層。而季初手感火燙的彼得森(Joc Pederson)近期狀態低迷，7月長打率跌至0.214，全壘打仍未開張，同樣無法替球隊挹注火力。

釀酒人先發投手布恩斯上季奪下個人首座賽揚獎，本季依舊展現出色的壓制力，自責分率2.20、WHIP值0.89的穩定表現連續第二年入選國聯明星賽。本季布恩斯的K/9值高達11.2%，被打者擊出滾地球比例也達到43.3%，有機會連莊國聯賽揚獎。巨人此戰則是預計推出C.羅頓(Carlos Rodon)坐鎮先發，C.羅頓上季在白襪投出回春表現，今年以兩年4,400萬美金轉戰巨人，本季C.羅頓自責分率2.70、WHIP值1.06同樣繳出宰制性的表現，近50局更僅僅被敲出1發全壘打，投球表現並不亞於布恩斯。

布恩斯本季出賽17場，只有2場失分超過3分，巨人近期打線狀態不佳，陣中也缺乏穩定的重砲，筆者不看好巨人能在布恩斯手上拿下太多分數，推薦投注「大小玩法-主隊小分」。勝負盤部分，巨人投手迪斯柯拉法尼(Anthony DeSclafani)受傷後，其遺留的輪值空缺都以投手車輪戰應戰，本季巨人牛棚已出賽327局之多，過度使用造成牛棚表現下滑，自責分率高達4.26(上季2.99)，筆者認為即便C.羅頓能在賽事前半段壓制釀酒人，但C.羅頓退場後，巨人牛棚很難抵擋住長打能力出色的釀酒人打線，因此筆者看好釀酒人能在布恩斯帶領下，搶下系列賽首勝，推薦投注「不讓分玩法-客勝」。