陳艾湄演唱經典歌曲。（年代提供）

陳艾湄專輯《我悄悄蒙上你的眼睛》創下20萬張的銷售佳績。（年代提供）

玉女歌手陳艾湄近日在年代《那些年。那些歌》演唱多首經典歌曲，談起出道故事時，陳艾湄由恩師譚健常捧出道，以一首〈誰說我不在乎〉搭配機車廣告紅遍大街小巷，更意外的是，當時還捧紅舞者郭富城，對方爆紅後在台開3場演唱會，皆邀請陳艾湄擔任嘉賓，並合唱對他極有意義的歌曲〈誰說我不在乎〉，回想當時，陳艾湄開心的說：「其實郭富城沒有想到會激起這麼大的反應，所以他很感恩，這首歌對他來說意義非凡，因為沒有這首歌就沒有他 」。

陳艾湄擁有清亮甜美嗓音，參加綜藝節目《五燈獎》情歌對唱比賽，以5度5關之姿成為「五燈之星」，更受唱片製作人青睞簽約成歌手，卻選擇在人氣最旺時為愛淡出歌壇，台北體院舞蹈科出身的她，經常因為要顧及玉女形象，導致上節目無法放鬆聊天更不能哈哈大笑，對此感到有些鬱悶，陳艾湄也坦言：「我好羨慕唱跳歌手，也很羨慕阿妹一出道就可以唱『你是我的姊妹～』」！

此外，陳艾湄最紅之際，專輯《我悄悄蒙上你的眼睛》創下20萬張的銷售佳績，歌曲傳唱度極高，這也讓當年在民歌西餐廳駐唱的主持人陳國華笑說，「這首歌我一個晚上可以唱到16次！點歌單上來，一定有這首歌！」。更多精彩內容請鎖定每周六、日晚間8點，於年代MUCH38台、壹綜合台MOD312播出《那些年。那些歌》。