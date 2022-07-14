12家有推出防疫保單的產險公司中，近期陸續公布6月防疫保單理賠金額，就各公司公布防疫保單理賠金額來看，金額最高是新安東京的43.28億元，理賠87,765件，其次是富邦產的32.84億元，理賠件數也是81,879件。
12產險防疫保單理賠金額，除了上述2家之外，其他產險6月份理賠金額都在億元以上，國泰產險理賠16.9億元，和泰產險的6.42億元。理賠金額超過3億元者還有兆豐產險、泰安產險、南山產險等。
12家有推出防疫保單的產險公司中，近期陸續公布6月防疫保單理賠金額，就各公司公布防疫保單理賠金額來看，金額最高是新安東京的43.28億元，理賠87,765件，其次是富邦產的32.84億元，理賠件數也是81,879件。
12產險防疫保單理賠金額，除了上述2家之外，其他產險6月份理賠金額都在億元以上，國泰產險理賠16.9億元，和泰產險的6.42億元。理賠金額超過3億元者還有兆豐產險、泰安產險、南山產險等。
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