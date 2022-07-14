吳慷仁與賈靜雯有大尺度床戲。（Netflix提供）

吳慷仁飾演自戀超浮誇的學長。（Netflix提供）

Netflix全球獨家愛情喜劇《媽，別鬧了！》7月15日正式上架，今（14日）推出吳慷仁花絮「全天下最自戀學長篇」，影片中吳慷仁不僅秀出好身材，更曝光不少精彩幕後笑料，甚至有一幕床戲裸上半身雙手被綁在床頭的畫面，讓吳慷仁不禁嘆「大尺度！大尺度」，他與賈靜雯的「特殊癖好」互動也引人遐想，導演李俊宏更封吳慷仁為「天生的調教師」。

在花絮影片中可見吳慷仁飾演的學長家中滿滿的自畫像、巨型尺寸的沙龍照，讓賈靜雯受不了表示「這種就是極度自戀，一般如果看到這種類型，真的不會想靠近他，好可怕，這種類型如蓉會喜歡，但靜雯不會喜歡，靜雯無法（接受）。」

吳慷仁在《華燈初上》飾演寶寶讓觀眾印象深刻，到《媽，別鬧了！》中更搖身一變成為擁有「自戀型人格」特質的學長，與賈靜雯飾演的如蓉將有一場轟轟烈烈的愛情。對此吳慷仁表示：「我真的不記得我在演什麼，這個角色人物沒有邏輯，而且其實那時候很錯亂，同時在演《華燈》的寶寶，有點人格分裂，在《媽，別鬧了！》沒什麼包袱，編劇常常神來一筆，有些橋段因為太荒謬，我自己都會笑場，滿好玩的。」談起武打戲，吳慷仁說：「那一陣子運動量蠻大的，我那時候剛拍完《我沒有談的那場戀愛》急速瘦身，靠很多運動，體脂也降到很低，是人生巔峰。」

問及與賈靜雯的床戲，吳慷仁笑說：「那些戲真的滿害羞的，因為學長太不正常了，我沒辦法給他一些合理的反應，也會一直接受她的讚美，整個過程拍得心情很好，跟她對話3句就有兩句是稱讚我，她很厲害都不會吐，其實我真的很想跟靜雯拍正常的戲，但一直沒辦法，有點可惜。」

Netflix獨家華語影集《媽，別鬧了！》劇情輕鬆有趣，故事來自於一家三個勇敢以自己的方式追愛的女人，她們失去生命中最重要的男人——爸爸（寇世勳 飾）之後，一起療傷、在成長和戀愛課題找尋自己存在的價值。史上最鬧媽媽玫玫（比莉 飾）與40歲未嫁大女兒如蓉（賈靜雯 飾）、20歲常介於單身與非單身小女兒若敏（柯佳嬿 飾），三人因父親的驟然離世陷入巨大的傷痛，即使母女三人在一屋簷下，心卻沒有真的生活在一起，玫玫在因緣際會下決定終結終日哀怨的生活，出發找尋可以陪伴終生的男人，並把自己給嫁掉！大姐如蓉一肩扛下照顧媽媽和妹妹的重擔，當國文老師兼小說家，都快四十了還始終單身，直到遇上暗戀多年的學長，小說般情節就此上演！妹妹若敏戀上極品渣男，為渣男赴湯蹈火、欠債七位數也在所不惜的她何時能清醒？《媽，別鬧了！》2022年7月15日 Netflix 全球獨家上線。