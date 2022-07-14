民進黨桃園市長參選人林智堅14日參觀金格觀光工廠卡司·蒂菈樂園，讚甜點帶來幸福感。(蔡依珍攝)

民進黨桃園市長參選人林智堅14日參觀金格觀光工廠卡司·蒂菈樂園，讚甜點帶來幸福感。(蔡依珍攝)

民進黨桃園市長參選人林智堅14日參觀金格觀光工廠卡司·蒂菈樂園，讚甜點帶來幸福感。(蔡依珍攝)

民進黨桃園市長參選人林智堅14日參觀金格觀光工廠卡司·蒂菈樂園，讚甜點帶來幸福感。(蔡依珍攝)

民進黨桃園市長參選人林智堅14日參觀金格觀光工廠卡司·蒂菈樂園，讚甜點帶來幸福感。(蔡依珍攝)

民進黨桃園市長參選人林智堅14日參觀金格觀光工廠卡司·蒂菈樂園，讚甜點帶來幸福感。(蔡依珍攝)

民進黨桃園市長參選人林智堅14日參觀金格觀光工廠卡司·蒂菈樂園，讚甜點帶來幸福感。(蔡依珍攝)

民進黨桃園市長參選人林智堅14日參觀金格觀光工廠卡司·蒂菈樂園，讚甜點帶來幸福感。(蔡依珍攝)

民進黨桃園市長參選人林智堅14日參觀金格觀光工廠卡司·蒂菈樂園，讚甜點帶來幸福感，讓他今天的行程幸福洋溢，他說桃園在鄭文燦帶領下，大力扶植觀光工廠，至今已有32家，都展現產業透過創新強化的競爭力，他未來會持續支持，並搭配活動和遊程，讓更多遊客走進觀光工廠，體驗桃園特有旅行文化，以及在地企業帶來的幸福美好滋味。

林智堅說，今天參訪的金格食品，歷史悠久，是老字號食品公司，至今已有逾40個年頭，笑說長崎蛋糕是很多人從小到大的幸福滋味，他小時候看到來家裡作客的客人送上長崎蛋糕，都滿心期待可以趕快打開來吃，強調自己喜歡吃美食，是「愛吃鬼」，甜點蛋糕都非常喜愛。

林智堅說，桃園是工業科技大城，是製造業大本營，也是年輕、蓬勃發展的城市，有各式各樣不同種類的產業，從金格經驗也看見年輕桃園有很多產業，透過創新，持續加值、強化競爭力。

林智堅說，過去幾年桃園市府大力協助、扶植觀光工廠，讓產業更好，也讓旅人、遊客有觀光工廠可以參訪，桃園32家觀光工廠，都跟市府很多互動合作，像是藉由重要節慶、不同時節活動結合觀光工廠推廣旅遊，讓旅客遊程增加趣味跟豐富度，或是機場捷運食品委託金格來製作，展現地方政府和民間企業緊密合作，都是行銷在地美食，了解桃園在地最好方法。

林智堅讚觀光工廠帶來很大效益，走一趟能了解食品加值後的成果，還有很多學習和體驗，像是他就看到新北來的學生，DIY體驗做披薩當自己午餐，自己做、自己吃，了解食品製作過程，也從中學習不要挑食，寓教於樂，吃的健康、營養、安心，是家長期待。

林智堅說，未來他會跟團隊在給予觀光工廠更大力支持，持續藉由節慶活動強化連結，相信後疫情時代，大家迫不及待想旅行，桃園豐沛觀光工廠資源未來會成為觀光旅遊加值服務亮點，透過遊程安排，讓更多人走進觀光工廠，體驗桃園特有旅行文化，跟在地企業帶來幸福美好滋味。