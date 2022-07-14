結束座談會後，侯友宜趕到新庄自行車公園主持啟用儀式。（呂健豪攝）

新庄自行車公園在侯友宜的「打氣」下，點亮車輪造型的佈景完成啟用。（呂健豪攝）

新北市長侯友宜今日（14）率市府團隊前往三芝區進行「行動治理座談會」，會中與里長們討論區內觀光發展、雙灣自行車道海濱路線延伸及農業灌排改善等議題，座談會結束後，更到親自主持新庄自行車公園及天幕籃球場，他表示，新北市近年來積極推動全齡化特色公園，要提供民眾「全齡共融友善無礙」的公園活動空間。

上午座談會，先由三芝區長王立文就市府近期重大市政成果簡報，包括完成海上觀景平台、興華驛站、天幕籃球場等，108至111年共計改善河川整治36處、道路養護177處、4間市民活動中心整修，另新設自行車公園及整修5座公園，而民生重要簡易自來水設施新設及汰換管線也達2萬公尺。

其中里長針對三芝區觀光發展提出灣公園增設停車場、設置農漁銷售中心及露營區、新增遊憩設施、闢建跨河橋梁及自行車道等建議，侯友宜成諾，會指示農業、觀旅及交通局等相關局處評估規劃有效利用公共空間，並與中央溝通及合作，促進北海岸觀光及產業發展。

而雙灣自行車道海濱路線延伸案，王立文表示，因規劃路線因涉及多處私人土地，北觀處多次與公所及地主辦理會勘協調，待年底前辦理地籍重測工作完成後，北觀處將再確認開闢路線，預計將沿海岸植被邊緣新建自行車道約1.1公里，將來民眾騎乘於雙灣自行車道不但更安全，更可同時欣賞三芝絕美浪漫的蔚藍海岸。

至於整建錫板溪灌溉溝渠，水利局表示，目前已完成錫板溪4條灌溉溝渠二期工程，計約1600公尺，第三期工程已將計畫提送中央農水署，如審核通過，將再施作福德里及錫板里約1740公尺區域灌排，受益面積約11.9公頃，提供農民穩定的灌溉用水。

結束座談後，侯友宜馬不停蹄到新莊自行車公園及天幕籃球場主持啟用儀式，新北市近年來積極推動全齡化特色公園，提供民眾「全齡共融友善無礙」的公園活動空間，公園內的可食地景更是兼具「社區公益」及「食農教育」的功能；而天幕籃球場的整建，新增風雨遮棚及夜間照明設備，讓民眾打球運動、辦理活動不再受天候影響，即使在夜間使用也舒適安全。