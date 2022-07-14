民眾黨新竹市長參選人、立委高虹安與柯媽何瑞英昨日（13）也到天公壇來參拜。（資料照／王惠慧攝）

民眾黨新竹市長參選人高虹安，主打自己理工人背景與科技界資歷，獲得關注。民進黨新竹市長參選人沈慧虹昨日（13）痛批高，沒為竹科做過什麼，率先隔空引戰。對此，藥師林士峰質疑：「現在新竹市的執政黨不是你們嗎？」呼籲沈最好少拿這些話攻擊人，否則會被外界認為是在諷刺前市長林智堅。

新竹市長選情激烈，參選人都想搶攻竹科選票，針對高虹安主打自己是科技人，沈慧虹昨日表示，講到竹科，大家最先想到立委柯建銘、前市長林智堅和她所帶領的市府團隊，至於高只有批評市府、罵林市長，從來沒為竹科做過什麼。

對此，林士峰昨日在臉書發文表示，從沈慧虹參選至今不斷的打負面選戰，讓他費解「奇怪了，現在新竹市的執政黨不是你們嗎？怎麼不用政績來說服民眾？」林指出，雖然說考第一名的訣竅就是要考得比第二名高分，可是如果分數拿不出來，也只好讓選民以為第二名也沒好到哪裡去。

不僅如此，林士峰更諷刺道：「話說，沈副市長，妳是不是和智堅哥很不好？怎麼每次都偷偷臭抄跑堅？」林提醒沈，拿這些話出來攻擊，最後恐怕反而像迴力鏢般反攻擊到自己。