民進黨中執會13日通過徵召衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍（左）出馬參選台北、新北市長，黨主席蔡英文（右）親授競選背帶給林佳龍。（資料照/黃世麒攝）

擔任民進黨主席的蔡英文總統，昨(13日)喊出「雙北雙箭頭」，確定提名衛福部長陳時中參選台北市長、無任所大使林佳龍出戰新北市長。林佳龍昨在臉書寫下，過去以台北做樞紐來思考北台灣願景，現在黨既然徵召他參選新北市長，那麼將帶著更大的動力，「要讓新北超越台北！」

林佳龍在臉書談到，新北市是台灣第一大城，有超過400萬的人口，這400萬人口，有許多是來自不同縣市，從外地來北部打拼的子弟，包括自己的家鄉雲林。新北從過去的台北縣升格後，正在形塑＜新的新北認同＞，這樣的認同，必須建立在新的驕傲、新的文化、還有全新的志氣上。新！就是一個符號，首都圈願景將以雙北雙箭頭，互相牽引，互相競爭，然後創造北北基桃共好的目標，讓北台灣1000萬人口在這樣的願景裡，創造幸福的未來。

新北市的發展缺少的不是地理條件、也不是人文素養，林佳龍認為，缺少的是一份具備雄心壯志的建設藍圖，還有一位有雄心壯志的市長。因此現在黨既然徵召他參選新北市長，那麼自己將帶著更大的動力，要讓新北超越台北！

另外，林佳龍也表示，未來，新北市的新市區要規劃開發，舊市區要翻新改造，新北市長必須要注重美感，在都市的規劃藍圖裡，重視文化的發展，重視生活的品質，重視市民的福利，重視國際的交流。＜新的新北認同＞要創造的就是新的驕傲、新的文化、還有全新的志氣，這也就是「新北市的志氣」！