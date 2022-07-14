28歲女星夏宇禾擁有甜美臉蛋與D級火辣身材，自2012年於電視劇《風水世家》出道後，一連演出多部電視劇，近期更在8點檔連續劇《一家團圓》中與李燕、黃瑄、張郁婕合作演出「湯圓四千金」再度受到矚目。而私底下十分重視身材的她，近日也在IG限時動態曬出運動時的畫面，火辣的穿搭令網友看了大噴鼻血。

夏宇禾日前於IG限時動態上曬出自己正在運動時的影片，表示自己「汗用噴的」；而影片中，只見她當時只穿著一件白色的深U領BRATOP，大方展現性感深溝與飽滿北半球，滿臉通紅的對著鏡頭自拍，雖影片只有短短的3秒仍讓網友看了臉紅心跳。

事實上，夏宇禾不久前也曾在IG上PO出跳舞的影片，表示「炎熱的午後跳起來，扭扭扭～」，而當時的她穿著短版深V白色上衣，對著鏡頭扭腰擺臀，大秀白皙又豐滿的上圍曲線與火辣蠻腰，搭配感的舞蹈動作，同樣電得粉絲直呼「可可愛愛」、「甜死人了」、「美美的，笑容也甜」、「好好看」、「水尬」、「宇禾真的好漂亮」吸引大批網友留言。

事實上，夏宇禾過去曾在電視劇《實習醫師鬥格》中飾演女醫師而被封為「最美女醫」，也曾在節目中大方展現火辣的身材而圈粉無數，被譽為「8點檔爆乳女神」，近期她又在《一家團圓》中飾演活潑可愛的「四妹」，使人氣不斷攀升受到大批觀眾的喜愛。