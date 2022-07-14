長榮航空今年再度舉辦城市觀光馬拉松，不僅首次加入全程馬拉松組別，更邀請NRC（Nike Run Club）頂尖教練團設計專業訓練課程，推出3梯的「長榮航空懂跑部－懂跑訓練班」，首梯將於今年7月31日開訓，即日起開放報名，教學生輕鬆完勝10公里。

「長榮航空懂跑部－懂跑訓練班」開辦3個梯次，開訓日期分別為7月31日、8月27日及9月24日，每梯招收30人，為期4周，共計8堂課，於每周六及每周三上課，訓練價每位6888元。

長榮航空指出，此次訓練班由2004年雅典奧運及2008年北京奧運男子馬拉松代表「路跑王」吳文騫擔任總教練，3個梯次的主教練則分別由2021年及2022年北竿硬地超級馬拉松冠軍、Wings for life World Run台灣賽道3屆冠軍的李智群教練、擅長跑姿矯正及專屬課表編排的吳信和教練以及全中運女子組5000公尺和1萬公尺3連霸的紀錄保持人吳敏教練擔任，親自傳授學員專業跑步知識，並分享練跑的心路歷程。

長榮表示，招收對象為想要建立良好跑步習慣且年滿18歲的初、中階跑者，教練將依學員能力進行分組，並為每位學員個別量身打造訓練課程，鼓勵學員將跑步習慣與生活融合，輕鬆完勝10公里。

訓練課程包含提升跑速的間歇訓練、穩定配速練習、調整跑步姿勢及心肺能力的養成及客製化的訓練菜單等，藉由4周循序漸進的課程建立良好的跑步基礎，在教練的帶領及同梯學員互相勉勵下往目標邁進，也為挑戰半馬及全馬鋪路。

為激勵學員完成所有訓練，向馬拉松精神致敬，長榮航空準備完訓超值贈品，提供學員2023年長榮航空城市觀光馬拉松不分組別的免費名額、長榮航空無限萬哩遊1000哩、長榮航空樂e購85折優惠與長榮航空輕量機能透氣運動外套，歡迎跑者報名，挑戰個人最佳成績。