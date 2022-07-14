國民黨立委費鴻泰（左起）、曾銘宗、賴士葆14日舉行「陳時中指揮官防疫失敗！落跑選市長！」記者會，要求即將代表民進黨參選台北市長的陳時中，為防疫政策失靈失能、9345受難死亡者及為選舉中途落跑等下台道歉。（姚志平攝）

衛福部長陳時中獲民進黨徵召參選台北市長，陳時中今於行政院會後向行政院長蘇貞昌提出辭呈，正式宣布投入選舉；面對外界質疑他是落跑部長，陳時中重申，他是政務官，隨任務任命執行相關任務，且指揮中心經過兩年多來運作成熟，有信心不論誰接任指揮官，都可以把事情做好，沒有落跑的問題。

陳時中今天出席行政院會後記者會表示，他已經提出辭呈，後續看行政院長安排，遵照程序辦理，雖然交接時間具有不確定性，既定行程還是會照走，但不在其位不謀其政，若有選舉行程會請假。

陳時中說，防疫長達兩年多時間，行政團隊跟社會磨合成熟，各層級各部會都能做好合作，雖然離開指揮中心，他仍會掛心，但有信心指揮中心能夠因應組織改變，不論誰接手指揮官都可以把事情做好。

媒體詢問對於部長任內表現打分數，陳時中說，分數要由別人來打，他自認有及格，表現可受各界公評，對於努力沒達到完善，願意接受批評，並表達歉意，畢竟無法每件事情都做到一百分，但保證每個全體同仁做到盡心盡力。

針對接任衛福部長跟疫情指揮官人選，行政院發言人羅秉成表示，人事作業會馬上開始進行，待程序完成後馬上公布人選跟交接時間；至於陳時中的辭呈何時生效，蘇院長會斟酌。