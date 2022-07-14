40.3℃！今夏上海已有3個40℃以上的極端酷熱天氣。（澎湃新聞）

澎湃新聞報導，7月14日12時40分，上海徐家匯站氣溫來到40.3℃。這是上海今年夏天出現的第三個40℃。

7月14日一早，徐家匯站就已超過35℃高溫線，開啟熱氣騰騰的一天。11時，徐家匯站氣溫為38.8℃，比昨天（7月13日）同期高出近1℃。12時，徐家匯站以39.8℃的溫度高居大陸全國氣溫排行榜首位，12時20分，來到40.1℃。12時40分，又來到40.3℃。

上海氣象部門今早預計，按照目前走勢，上海最高氣溫可能要比昨天更高。

7月10日，上海發布5年來首個高溫紅色預警。當日上海最高氣溫最終定格在40.0℃，成為歷史上上海最早出現的40℃，今年也成為了高溫紅色預警發布最早的一年。7月13日，上海最高氣溫沖至40.9℃，成為1873年徐家匯站有正式氣象觀測記錄以來的最高值，與2017年7月21日並列第一。

上海中心氣象台14日11時05分更新高溫橙色預警信號為高溫紅色預警信號：受副熱帶高壓影響，預計今天中心城區、浦東、閔行等地的最高氣溫將達到40℃，高溫橙色預警信號更新為高溫紅色預警信號。這是上海今年發佈的第三個高溫紅色預警。