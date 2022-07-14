高雄袁姓婦人在家中打掃找到一顆重約6公斤、外觀鏽蝕圓柱體砲彈，軍方到場初判為空殼無火藥，已帶回處理；袁婦則說，丈夫50多年前在金門當兵撿到，退伍後帶回台灣。

高雄市警察局三民二分局民族派出所11日下午3時許接獲71歲袁婦報案，指家中找到一枚重量約6公斤長約60公分、外觀鏽蝕的圓柱體砲彈，警方前往封鎖現場，同時通報陸軍第八軍團防爆小組到場處理。

三民二分局今天上午發布訊息指出，軍方防爆小組到場後發現袁婦因擔心爆炸，已先將砲彈搬到家門口，初步勘查這枚砲彈為空殼無火藥、無殺傷力，目前已在袁婦同意下移運帶回處置。

高雄袁姓婦人在家中打掃找到一顆重約6公斤、外觀鏽蝕圓柱體砲彈，軍方到場初判為空殼無火藥，已帶回處理。（圖/ 中央社）

袁婦向警方供稱，這枚砲彈是92歲毛姓丈夫民國50年到60年間在金門當兵時撿到，又在退伍時帶回台灣，之後就一直放在家中至今，但因她不知道砲彈是否有爆炸風險，安全起見仍通知里長報警。

三民二分局指出，由於這枚未爆彈經軍方分析並無殺傷力，因此袁婦和丈夫都不會因此吃上刑責；也呼籲民眾若發現疑似未爆彈切勿緊張，應立即報警等候相關單位到場處置。（編輯：陳仁華）1110714