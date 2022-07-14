台灣疫情毅然嚴峻，但民進黨依然徵召衛福部長陳時中參選台北市長，引發落跑的疑慮，對此中廣董事長趙少康今（14日）在臉書以「陳時中烙跑，民眾怎麼看？」為題，秀出了最新的街訪影片，指出民眾認為陳時中很不負責任，「顯然他的作法已經引起不少民意反彈。」

趙少康指出，昨天（13日）仍有2萬9千人確診新冠肺炎，陳時中都還沒為3+11破口、快篩及疫苗落後部署，以及7千多條人命染疫枉死給出交代，就「華麗轉身」在今天辭去衛福部長，投入北市長選戰。而最新網路民調更指出，有55%的人不挺陳時中辭職參選。

「比起民調數據，台北市民的心聲更重要」，因此趙少康請康編以及即將參選松山信義區市議員的詹為元，前進台北市府所在的信義區，實際採訪民眾約10餘人，讓台北市民有機會表達心聲，更能反映台北這座城市對陳時中辭職參選的看法。

趙少康指出，有些人認為陳時中就這樣跑去選舉、棄疫情不顧，很不負責任；也有人認為陳時中防疫做得不好，趕快換人做是件好事；更有不少人對陳時中投下不信任票。過也有人為陳時中加油打氣。

最後趙少康直言，無論如何，陳時中既然想選「就去選吧，祝福他」，也希望陳時中能在有限的時間內，盡快提出改善台北交通、居住正義、提升環境品質等政策願景，「用政策論高低，才是台北市民之福」。