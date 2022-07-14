目前正在斐濟參加太平洋島國論壇的友邦帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr）接受日媒專訪表示，「儘管受到中國很大壓力，但只要我還是總統，帛琉就堅持維持與台灣的邦交。」外交部發言人歐江安今天表示，對於帛琉在中國打壓下，惠恕仁總統仍力挺台灣，外交部表達誠摯感謝。未來台帛兩國將共同攜手前進，進一步深化雙邊友好邦誼與各領域的合作關係。

歐江安說，中國政府近期在太平洋地區許多擴張勢力及侵犯他國主權的作法均遭到國際社會高度關切。例如：今年四月份索羅門群島與中國簽署安全合作框架協議，五月份中國外長王毅走訪太平洋地區，意圖推銷「中國-太平洋島國共同發展願景」及「中國-太平洋島國共同發展五年行動計畫」，以及中國於聯合國海洋大會召開期間，不斷施壓吐瓦魯及帛琉排擠我方人員參與。

歐江安指出，中方不當介入國際組織運作、嚴重侵犯兩國的主權的惡劣行徑屢遭各各國的嚴正關切，不僅沒有得到區域各國的認同，反而更讓人質疑中國政府背後的野心與動機。

此外，索羅門群島四月與中國簽署安全協議，索羅門總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）昨在太平洋島國論壇首度透過場邊的雙邊會議會見澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）和紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）。蘇嘉瓦瑞並擁抱艾班尼斯表示：「我們是一家人，雖然有很多問題，但這讓這個家庭更強大。」

歐江安說，中國與索羅門群島所秘密簽訂的安全協定已嚴重威脅區域穩定，引發美國、澳洲及紐西蘭等民主陣營國家高度關切。台灣是印太區域重要成員之一，位處東亞第一島鏈的樞紐位置，未來我方將與理念相近國家共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，促進印太區域的安全、和平穩定與繁榮。