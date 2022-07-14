國民黨立院黨團今開「陳時中指揮官防疫失敗，落跑選市長」記者會，列陳時中語錄、細數陳時中罪狀，國民黨立委賴士葆痛批，陳時中防疫失敗，這麼無能還好意思選台北市長，早就該辭職下台向全民謝罪了，怎麼還有臉選台北市長，太小看台北市民。

國民黨團總召曾銘宗表示，指揮中心13日疫情統計，染疫死亡人數高達7829人，疫苗接種死亡1516人，合計9345人。陳時中在擔任中央疫情指揮中心指揮官時常說：「超前部署」，國人卻看到要疫苗、沒疫苗，要藥品、沒藥品，要快篩、沒快篩，超前部署變成笑話一則，陳時中要不要為死亡9345位國人道歉、負責？

曾銘宗指出，彭博社6月29日公布53個經濟體，其防疫韌性評比排名，台灣在53個國家當中，排名52名，只贏過俄羅斯，這項排名可以證明陳時中的防疫政策失靈、失能，陳時中落跑選台北市長，對外解釋竟說：「政務官和防疫指揮官是自由業」所以是，想來就來，想去就去，想落跑就落跑？相信台北市選民不會認同，也不會買單。

賴士葆也指出，陳時中當時阻擋疫苗進口的目的，就為了高端疫苗，今年快篩劑EUA，也是為了高端，現在全世界承認高端疫苗不到10個國家，他一切「黑龍轉桌」就是為了高端。萬一真不幸讓他選上台北市長，台北市不就高端化？陳時中豈不就是從高端部長變成高端市長？

賴士葆也質疑，蔡英文讓陳時中當指揮官就是要栽培他，每天開報數記者會，現在報數也沒意義了，因為數字也都不準了，且他現在防疫政策也充滿矛盾，他知道擋不住了，清零也不可能了，那既然要流感化就要共存啊，但入境還是要隔離，旅遊跟餐廳業還是受到影響，清零做不到，共存又不敢，防疫這麼爛，還敢選台北市長。

國民黨立委費鴻泰也列陳時中10大語錄：「1、看好了世界台灣只示範一次！2、疫苗買夠了，晚了我們就不要！3、打高端能出國，但檢疫有差！4、吃萊豬沒問題 但我有三高！5、校正回歸是掀牌不是蓋牌！6、世界怎麼跟得上台灣？7、你沒講我都沒想到！8、病毒跑的比公文快！9、棄標者是殷實商人！10、3＋11不是破口！」國人都看在眼裡，如此品德的台北市長參選人，能夠帶領台北市走向未來？帶給台北市民幸福美滿嗎？