25歲性感香港網紅西童（本名：梁西童）7年前曬出一張謝師宴的火辣照片走紅，如今IG有12萬粉絲追蹤，她外型性感，穿著也相當大膽，常不吝秀出好身材，近日她則上節目抱怨，直言大學4年慘遭霸凌，一下有人罵她是淫蕩代表，還有人傳她幾乎跟所有男生睡過，讓她相當無奈。

西童2015年常曬出一張謝師宴照片，其中她穿著低胸禮服露出事業線，加上一頭飄逸黑長髮和甜美五官，引來網友追捧，被讚是謝師宴的完美穿著標準，畢業後她除了當網紅，更自己投入電商業開了服飾店，私下更斜槓身分多重，不僅是夜店DJ還是紋身店的學徒。

西童過去因謝師宴照片走紅。（圖／翻攝自westtung IG）

近日，西童上郭嘉駿、郭奕芯、譚凱倫等主持的ViuTV綜藝節目《晚吹—戀講嘢》，她外型性感又早早就成名，自然引來不少閒言閒語，她坦言被罵過「臭X」，還有人覺得她男女關係混亂，私下叫她是淫蕩代表，大學4年還有人天天傳她和班上每個男生都發生關係，常有人亂放話說：「西童嗎？吃過啦」，但她喊冤只要跟男生出門都會先報備男友。

西童和男友交往8年，直言曾被男友懷疑，也懷疑過對方，曾有女生朋友對她說：「見過妳男友，他好好玩」，讓她一度以為是小三來嗆聲，她也被男友檢查過手機，幸好兩人還是攜手走過風波，努力建立起信任，如今依舊感情穩定。