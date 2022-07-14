陳柏霖（左）靠在桂綸鎂身上，互動自然。(LINE TV提供)

在植物獵人的帶領下，兩人第一次近距離接觸各種植物（LINE TV提供）

陳柏霖幫桂綸鎂拍美照。(LINE TV提供)

陳柏霖與桂綸鎂在LINE TV《極島森林》最新一集中，出發麒麟山尋找植物獵人，2人跟隨職人的腳步見識到許多過去從沒接觸過的植物，還挑戰爬上高聳的樹木眺望美麗山景，儘管桂綸鎂中途一隻腳懸在半空中爬不上樹，但當他們成功站立後，都覺得一切辛苦都很值得，對大自然驚嘆連連。超萌旅伴柴犬Afuri也再次發揮撒嬌功力，對陳柏霖以及桂綸鎂不斷做出「熱情動作」，讓陳柏霖無奈到眼神死。

陳柏霖與桂綸鎂接到任務便出發前往麒麟山尋找植物獵人，途中陳柏霖調皮地捉弄桂綸鎂，先是拿自己的攝影鏡頭超近距離拍攝桂綸鎂的臉，而桂綸鎂也不甘示弱的反拍，也因為2人的僵持畫面太搞笑，讓陳柏霖忍不住大笑詢問：「什麼意思？」桂綸鎂則回：「我不知道你什麼意思。」正當2人鬥嘴時，桂綸鎂的攝影機不慎被路邊樹葉勾走，嚇得2人趕緊停車「救機」，桂綸鎂當場大笑對著被救回來的攝影機說：「太可愛了，你去旅行囉？」氣氛充滿童趣。

與植物獵人洪信介會合後，陳柏霖與桂綸鎂展開一段印象深刻的生態之旅，認識了許多從未看過的植物，其中遇見的「黃花鶴頂蘭」更讓桂綸鎂驚呼連連，直說：「怎麼會有一個植物的葉面看起來像星空，像閃閃的星星，甚至你感覺他是螢光色的。」另外，桂綸鎂坦言這趟旅途中最印象深刻的，就是「植物獵人本身」，看見他背著非常非常重的行囊，不畏險峻，走進台灣的各個山林裡，就為了探索台灣需要被保留的珍貴植物，這樣的熱情讓桂綸鎂非常感動。

陳柏霖與桂綸鎂也跟隨著植物獵人的腳步，爬上高聳樹木，試圖觀察附生在上方的植物究竟還有哪些？2人在穿戴安全裝備、綁上繩索後，桂綸鎂先行嘗試，但爬樹的施力點意外的難以掌握，導致桂綸鎂一度一隻腳懸在半空中，費盡九牛二虎之力才順利爬到樹幹上，回想當時，桂綸鎂說：「其實並不害怕，因為知道有繩索保護，但是當自己一直滑落的時候會覺得怎麼辦，靠自己的能力似乎到不了，所以那一刻也對獵人的身份更加的尊敬，我覺得他們是一直在擁抱樹，跟森林是朋友的感覺。」當陳柏霖站上樹頭的那一刻，也讚嘆這景色就像是「空拍機視角」，俯瞰山林的他們，雙雙享受著森林帶來的美好。

這趟探索森林之旅，萌寵旅伴Afuri無法一同上山，因此等牠盼到陳柏霖及桂綸鎂回到營區後，立刻衝上前卯足全力撒嬌、討玩，甚至在2人解鎖下一段任務時，整隻趴在陳柏霖的手臂上展開「熱情的動作」，讓陳柏霖不知如何是好，眼神死的對著鏡頭說：「Afuri想回台北了。」隨後Afuri又把對象鎖定到桂綸鎂身上，惹得桂綸鎂邊笑邊轉移Afuri的注意力，「你看那邊好多人喔！」趁機把手抽掉，才讓Afuri緩和下來，搞笑插曲不斷。《極島森林》每周五晚間8點LINE TV首播，國家地理有線電視18頻道、Disney＋隔天周六晚上10點更新。