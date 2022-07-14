台電又背鍋！拖板車撞歪電桿 高雄132戶下午停電。(圖/台電提供)

台電又背鍋！拖板車撞歪電桿 高雄132戶下午停電。(圖/警方提供)

55歲黃姓拖板車駕駛，今天上午10時52分路過高雄市大樹區中山路和中華路口時，轉彎時因內輪差導致擦撞台電電桿致折彎，所幸現場無人受傷，轄區員警迅速通知台電到場搶修，台電表示，下午1時30分將會進行更換電桿作業，施工搶修期間將會短暫停電預計下午1點半進場搶修，屆時將有約132戶會停電，已通知水寮里、水安里及井腳里等三里長向住戶廣播停電訊息，讓住戶提早準備，預計會從下午2點停電到5點。。

有網友在「我是大樹人」FB社團中提醒，水寮往仁美方向，有電線桿折斷了，需經過此路的人車請注意安全。

高雄市警局仁武分局表示，經調查，該拖板車駕駛沒有酒駕，因為該路段狹窄，拖板車轉彎時因內輪差的關係，擦撞到一旁電桿，無涉及刑責。事故後並未造成停電，但台電預計將更換電線桿，下午做好前置作業後，會造成附近居民停電幾小時。

台電表示，今天上午11時接獲民眾通報，指出大聯結車撞到大樹區中華路與中山路口電桿，經派員現場勘查結果，目前未造成用戶停到電，台電人員預定於下午1時30分停電搶修，因隔離受損線路需要，將造成部份用戶短暫停電，另搶修時將造成大樹區中華路、中山路口一帶約132戶停電，已經事先通知水寮里、水安里、井腳里等三里長，並向用戶廣播停電以儘早準備，台電後續將依規定求償損失。

台電又背鍋！拖板車撞歪電桿畫面曝 高雄132戶下午停電

台電又背鍋！拖板車撞歪電桿 高雄132戶下午停電。(圖/台電提供)

仁武分局表示，今(14日)上午10時52分許，黃姓拖板車駕駛人(行經高雄市大樹區中山路和中華路口時，轉彎時因內輪差導致擦撞台電電桿致折彎，現場無人受傷，經查該名黃姓駕駛車輛並無行車紀錄器提供，該車禍事故係路口轉彎處因內輪差導致擦撞車禍，無涉及刑責。

九曲派出所獲報後迅速通知台電到場搶修，並在後方指揮疏導交通，目前現場已排除，恢復交通順暢。台電預計14時停電至17時，損害賠償部分由台電向當事人請求。

警方強調，肇事車輛總重噸數為20噸，上方搭載機具為路面刨除機。由於該路段非禁駛路線故無需申領大型車臨時通行證。