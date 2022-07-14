航服系設有模擬地勤教室，將機場搬進教室。（萬能科大提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市萬能科技大學航空暨運輸服務管理系今年共有29名學生獲得立榮航空、台灣高鐵與新加坡樟宜國際機場的實習機會，為全台私立科大航服相關科系中，錄取人數最多的系所。能順利獲得出國拓展視野的機會，有學生喜極而泣，將帶著服務熱忱迎接新的歷練。

今年獲得高鐵站務員實習資格的繁田裕綺說，經過美姿美儀訓練，無論是坐姿、站姿、走姿、轉身、鞠躬或指引，以及梳化技巧，自身儀態都有明顯提升，口語表達也流暢許多，盼能以優雅形象服務乘客。

錄取新加坡樟宜機場實習地勤的黃智俞分享，聽到錄取消息喜極而泣，在自己的努力與師長鼓勵下，通過這次面試，也對自己更有信心。另前往立榮航空實習的陳孟賢也說，他在空地勤暨運輸菁英班大幅增強語言能力，無論是面試或多益考試，都能流暢應對。

航服系主任徐郁茹表示，學生除在專業課程中學習外，大四的有薪實習更是將前3年所學好好發揮的機會，讓學生掌握先機，成為產業即戰力。萬能科大校長莊暢也說，萬能已與華航、長榮、星宇航空簽訂策略聯盟，為全台唯一航空城大學，盼培育新一代航空人材。