經歷2022上半年股債雙殺的震撼，投資人運用存股渡風雨。根據永豐金證券豐存股美股平台的分析，投資人掌握存股策略對長期理財趨勢的信心，上半年美股存股標的以ETF廣受青睞，包括追蹤全球股票指數、那斯達克指數、及標普500指數等相關ETF，持續雄霸前三名；另外、受升息衝擊美債殖利率大漲，出現存股族抄底佈局的買盤，美債殖利率相關ETF躍升進入熱門存股標的。

永豐金證券指出，上半年黑天鵝罩頂，除了各國央行面對高通膨貨幣政策急速轉鷹，烏俄戰爭延續數月超過預期，根據QUICK FactSet統計，全球總市值今年已蒸發約25兆美元，跌勢更甚於2008年金融海嘯期間的18.3兆美元，市場重挫交易縮手之際，豐存股平台上看見了投資人採取定期存股長期投資的理性布局策略。

分析豐存股美股平台上半年的前10熱門存股標的，投資者對於ETF的青睞高於個股，ETF一籃子分散標的的特性受到存股族的肯定，尤其是全球股票型有關ETF，今年上半年連續六個月都是存股最熱門第一名，投資人採取每月少金額、上布局全球性標的，以雙重分散策略打造黑天鵝下的長期投資佈局。

特別值得一提的是，今年以來美債殖利率飆漲，豐存股美股熱門標的出現新焦點，隨著Fed升息節奏與藍圖更趨明朗，近來市場開始押注美債殖利率可能已經觸頂，存股平台上也出現想抄底債市的投資人，聚焦美國債殖利率相關的ETF晉身存股熱門行列中，而過去幾年受惠於低利率房市的相關ETF則熱度褪去。

盤點熱門的個股存股標的，豐存股美股平台上前幾名熱門標的都是知名龍頭企業，包括蘋果、電動車霸主特斯拉、全球最大繪圖晶片廠輝達、股神巴菲特領軍的波克夏以及全球作業系統龍頭微軟等。

永豐金證券分析，存股族喜愛的個股，都是各個領域中佼佼者，具有護城河的特質，這讓存股族在震盪盤勢中持續存股的底氣十足。

永豐金證券指出，面對震盪不止的美股，投資者想要進場撿便宜，又擔心波動不斷，可以考慮利用存股，分批進場參與投資機會。時間是投資最好的朋友，定期定額投資的優點在於不擇時入場，股市漲的時候，購買的股數少，而股市跌的時候，購買的股數多，在市場波動之間，定期定額就會發揮降低持股成本的效果，嚴守紀律投資，長期而言都能夠有不錯的績效。