台股今（14日）早盤一度跌逾160點，但馬上獲得買盤支持，強拉超過200點，大盤指數也因此翻紅上漲超過50點，終場台股收在14438.58點，上漲113點，成交值為2089億，台積電漲4.5元，以475元作收，聯發科漲12元以646元作收，航運三雄長榮、萬海及陽明收漲逾4%。

早盤台股以14252.02點開出，下跌70點，隨後跌幅超過160點，台積電下跌7.5元觸及463元，聯發科挫低9元觸及625元，電子與金融族群皆墨，僅航運三雄長榮、萬海及陽明小漲超過1%。

國安基金日前召開臨時會決議進場護盤，外界也關注台股表現，昨天台股收漲374.06點，收在14324.68點，成交值2214.68億。

觀察13日三大法人外資及陸資、投信，自營商同步買超，合計買超111.66億。自營商買超43.64億，投信買超11億，外資及陸資買超57.02億，權值股台積電上漲21元（或4.67%）至470.5元。