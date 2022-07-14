鴻海(2317)股東常會通過配息5.2元，4日以101元參考價除息交易，惟填息步伐受大盤波動震盪影響走勢曲折。鴻海昨（13）日在台股強彈下重返填息路，今（14）日開高後放量勁揚3.41％至106元，歷時9天完成填息，截至午盤維持近2.5％穩健漲勢。

不過，三大法人近期偏空操作鴻海，本周迄今賣超7226張，其中外資賣超達9118張、自營商賣超264張，僅投信買超達2156張。不過，昨日三大法人反手買超1318張，其中投信及自營商分別買超1684張及1199張，僅外資持續賣超1565張。

鴻海2022年6月自結合併營收5261.95億元，月增5.71％、年增達31.02％，站上今年高點，帶動第二季合併營收1.51兆元，季增7.26％、年增達11.3％，累計上半年合併營收2.91兆元、年增8.08％，三者均改寫同期新高，表現優於公司預期。

展望後市，鴻海表示對第三季展望維持審慎樂觀，但仍需密切關注通膨後續發展。以目前能見度而言，狀況約與市場預期相當，若與去年同期相比則可望顯著成長。由於目前對於全年度展望同步提高，預期表現將優於原先的持平預期。

鴻海預計8月11日召開法說會，投顧法人調升鴻海營運展望，預估第二季每股盈餘逾2.2元，第三季營收估季增4％、年增13％，每股盈餘估逾2.9元，看好全年營收成長逾8％、每股盈餘估逾11元，維持「買進」評等、目標價137元不變。

美系外資則預估，鴻海第二季毛利率估達6.1％，帶動獲利季增8％、年增7％，每股盈餘估2.29元。第三季營收展望初估持平或年增4～15％，顯示整體業務訂單需求持續，預估今年營收成長估自先前的持平調升至成長4～15％，美系外資預期將年增8％。

美系外資鑒於第三季營運成長未見趨緩跡象，使今年營收成長動能增強，維持「優於大盤」評等、目標價145元。日系外資亦看好鴻海受惠產品結構改善、內部優化和需求復甦，今明2年營業利益可望成長12～19％，維持「買進」評等、目標價145元。