夏天到了，近山區的社區或民宅經常有蛇出沒，該找誰處理？至少這個里的里民們，都找里長來抓。

位在山區的彰化縣員林鎮林厝里，每逢夏季就會有蛇跑到民眾家裡，從小不怕蛇的里長蕭富子，歷年來戰功彪炳，已成了社區口耳相傳的捕蛇高手。她在臉書分享，最近接到里民求救電話，說雞舍附近有一條大蛇，她前往查看，赫然發現蛇真的很大，「是一條俗稱臭青母的王錦蛇」。

「當里長，服務是必須的，今天任務是幫忙抓蛇（好大一隻）」，蕭富子說，這條臭青母跟一個人的手腕差不多粗，身長超過2米。

過程中，由她鉗住蛇頭，另一人抓蛇尾，費了好大一番功夫，才把蛇裝進塑膠桶。她透露，除了臭青母，今年7月也發現台灣6大毒蛇之一的「鎖鏈蛇」，她不敢大意，通知專業人員捕捉。

最近短短10天，她己經抓了4條蛇了，里民稱她為「女漢子」。蕭富子呼籲大家遇到蛇時務必提高警覺，別貿然動手抓，以免危險。