強尼戴普與前妻安柏赫德的官司再次出現反轉，6月上旬安柏赫德的律師向法院表示「第15號陪審員身分不符」要求審判無效、重新再審。強尼戴普的律師也不甘示弱，發出文件要求法庭無視他的要求，而就在13號，法官裁定駁回安柏赫德審判無效的要求。

安珀赫德的律師團隊表示第15號陪審員應該是一位77歲的長者，但到場參與陪審工作的人卻是與他同姓、同住址的52歲中年人，因此質疑她並沒有得到正當程序，因此宣判結果也不能算數，因此提出審判無效。對此，強尼戴普的律師團則反駁安柏赫德若早注意到15號陪審員的身分有問題，應立即請求換人，因此籲請庭上駁回她的「判決無效」申訴。

而就在13日，彭尼阿斯卡拉特法官宣判將駁回安柏赫德要求重新再審的主張。並表示安柏赫德並沒有證據能證明15號陪審員有以任何方式“侵害”安柏的權益。彭尼阿斯卡拉特法官在書面文書上寫道:「陪審團開庭，經過深思熟慮，並作出裁決。本法院面前的唯一證據是該陪審員和所有陪審員都遵守了他們的誓言、法院的指示和命令。」

彭尼阿斯卡拉特法官的審判已到最終程序，因此未來在華盛頓特區的費爾法克斯縣不會再次進行審判，強尼戴普透過律師發表聲明表示:「對法院的裁決感到非常滿意。」但安柏赫德發誓她將會向弗吉尼亞上訴法院提出上訴，代表兩位明星的世紀官司還會持續的進行下去。