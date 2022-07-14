死亡人數反彈！ 新增89死 本土+27597

【LIVE直播】陳時中請辭指揮官？3類人搭機前免PCR。（中時新聞網）

國內今天新增2萬7597例本土個案、87例境外移入個案、89例染疫死亡 ，其中死亡人數較昨天的49人，大增81.6％。個案分布前六名為新北4718例、台中3639例、高雄2943例、桃園2813例、台北2664例、台南2051例，六都個案數皆比昨天下降。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，本土個案數和上周四相比下降12％，目前降幅維持10％到15％之間。

指揮中心表示，今日新增之27,597例本土病例，為12,799例男性、14,778例女性、20例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(4,718例)、臺中市(3,639例)、高雄市(2,943例)、桃園市(2,813例)、臺北市(2,664例)、臺南市(2,051例)、彰化縣(1,410例)、屏東縣(933例)、新竹縣(805例)、雲林縣(729例)、苗栗縣(665例)、宜蘭縣(650例)、新竹市(615例)、嘉義縣(552例)、南投縣(504例)、基隆市(456例)、花蓮縣(441例)、臺東縣(347例)、嘉義市(321例)、金門縣(170例)、澎湖縣(149例)、連江縣(22例)。

指揮中心指出，今日新增89例本土病例死亡個案，為48例男性、41例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、86例具慢性病史、64例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月6日至7月11日，死亡日期介於5月6日至7月11日。

指揮中心說明，今日新增87例境外移入個案中，為59例男性、28例女性，年齡介於10多歲至70多歲，分別自美國(5例)、泰國及新加坡(各2例)、比利時、越南、丹麥、關島、英國及法國(各1例)移入，另72例感染國家調查中。入境日期介於今年7月12日至7月13日。

指揮中心統計，截至目前國內累計14,100,152例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,905,869例排除)，其中4,189,929例確診，分別為16,058例境外移入、4,173,817例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計7,917例COVID-19死亡病例，其中7,902例本土，個案居住縣市分布為新北市1,826例、臺北市954例、臺中市760例、高雄市718例、桃園市610例、臺南市575例、彰化縣446例、屏東縣325例、雲林縣220例、南投縣219例、基隆市190例、宜蘭縣162例、苗栗縣159例、嘉義縣149例、花蓮縣132例、嘉義市127例、新竹縣126例、臺東縣105例、新竹市76例、澎湖縣12例、金門縣11例；另15例為境外移入。