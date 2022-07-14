環團今天在台中港拉起「俄煤滾回去」、「台灣能源要獨立」等布條，抗議目前停泊在台中港卸煤碼頭的俄國煤船FPMC105，質疑台電購買「染血煤炭」，要求經濟部回覆。台電則回應，該船停泊的碼頭並非台電的卸煤碼頭。

台灣健康空氣行動聯盟、彰化醫療界聯盟及大肚山改善空汙協會等環環保團體今天在台中港100號碼頭前抗議進口血腥俄煤，時代力量台中市議員參選人徐小媚、民眾黨台中市議員參選人魏嘉慶到場聲援。

台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳表示，這艘來自俄羅斯的煤船目前停泊在台中港的卸煤碼頭，載運9萬噸俄煤，買家可能是跟船運有關的台塑，也可能是有地緣關係的中火，請經濟部釐清究竟誰是9萬噸骯髒俄煤的神秘大買家，並且要求原船退還俄羅斯。

趙慧琳說，根據CREA資訊揭露，目前停泊在台灣港口的散貨煤船FPMC105及Acrux Amelia運載的俄羅斯煤炭價值總計超過5500萬美元，折合台幣15億台幣以上，質疑台電是否是在變相支援俄國普丁政府？要求台灣政府應儘速速戒斷化石燃料依賴，並優先承諾淘汰血腥的俄國煤油氣。

台電說明，環團所指臺中港104-105卸煤碼頭，並非台電的卸煤碼頭，台中電廠用煤皆於臺中港101-102專用碼頭進行卸煤作業。

台電進一步表示，台電燃煤採購作業均依「政府採購法」規定，採公平、公開之國際標辦理，並分為長約與現貨，自俄烏戰爭開戰之後，台電便未向俄國採購燃煤，近期俄羅斯船次皆為過往長約所購。台電燃料採購主要煤源為澳洲、印尼、哥倫比亞與南非，俄羅斯煤源待提運量僅不到1％，燃煤新標案今年4月起，也未邀請俄商投標。