2022九合一選舉步步逼近，高雄市長陳其邁近期除了勤走各大廟宇，市政方面也不斷電，頻頻視察工程或主持動土典禮，卻被發現藍軍議員緊跟在旁，甚至盛讚陳其邁，因此，遭人質疑藍軍議員倒戈綠營，對此，高市議會國民黨團總召童燕珍表示，許多市政建設都是由議員爭取，並共同督促市府，所以出席相關市政行程非常正常，並無倒戈一事。

近期陳其邁頻頻主持市政建設動土或完工儀式，藍營議員踴躍到場並與陳其邁互動熱絡，引發各界聯想，甚至流出藍營議員倒戈的傳聞。對此，童燕珍回應，近日許多市政行程被質疑藍營議員出席是遭「拔樁」，這是刻意操作的解讀，此說法也對藍營議員相當不公平。

童燕珍指出，建設不分藍綠，有許多的市政建設都是國民黨議員共同在議會監督、提案，出席市政建設行程也是去現場監督施政成果，過去綠營議員在韓市府時代把政黨色彩放在市政建設前，對比現在國民黨議員的態度，顯示國民黨議員更為大器。

高市議員李雅靜也強調，建設歸建設、民生歸民生、政治歸政治，不能混為一談，更何況這些市政建設是在地議員多年努力的成果，不需要因為選舉就把大家多年來努力爭取到的建設與政治畫上等號，這樣相當不厚道。