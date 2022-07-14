新北市今年開設的暑期特教專班，國小有45校、國中16校，共照顧超過400位中重度的特教學生。新北市教育局表示，每年暑假期間，特教老師除了畢業學生轉銜、各項專業治療及服務申請等工作，還忙於新學期課程的備課和教師研習進修等活動。不過，教師們最放心不下的，仍是集中式特教班孩子，因此許多學校開設暑期專班，關照孩子的照顧與學習。

教育局指出，八里國小、三峽國小、大崁國小、安坑國小、成功國小、碧華國小、深坑國小、錦和國小更是整整兩個月開設滿8週的暑期專班，不僅讓特殊生的家長能安心工作，學生在暑假期間更能持續地進行學習。

新莊國小校長張信務表示，中重度特殊需求學生不易找到願意接納且合適的安親場所，接近暑假家長就開始擔憂孩子安置問題，老師也擔心若學生整個暑假待在家中，很容易各項能力就會退化，因此學校年年開設特教專班，讓特教孩子能安心學習開心過暑假。

各校暑假專班的課程除了豐富的課綱八大領域課程學習外，特教老師也會更能因應學生的需求進行課程設計，包含生活管理、功能性動作訓練、社會技巧等，讓學生持續練習運用大、小肌肉能力，幫助其維持身體機能。

另外，特教老師也會運用常見的遊戲素材，像是一起拼接小球軌道、或是釣魚遊戲等，除了能讓學生練習手、眼協調及訓練肌肉控制能力外，也能增進學生團隊合作的人際能力。或者結合專長規劃更多元的課程，像是埔墘國小的特教班老師在暑假期間教導茶道，讓學生練習泡茶、倒茶、品茶，透過多元的感官刺激提升學生對茶文化的認識並增進生活自理能力。