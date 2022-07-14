雲林縣虎尾鎮虎尾鐵橋光環境完工試燈，結合另2處夜間景點打造浪漫之都。（虎尾鎮公所提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣虎尾鎮公所規畫3處光環境打造浪漫之都，其中虎尾圓環素還真光環境已啟用，虎尾糖廠鐵橋光環境完工13日晚間試燈，虎尾鎮長丁學忠14日表示，第3處光環境為百年水塔與涌翠閣，目前已接近完工，3處夜間景點將於中元節正式啟用，提供民眾夜遊好去處。

虎尾糖廠鐵橋是日據時代「大日本製糖株式會社」，因應載客運貨於1931年興建，長度約300公尺，今年初雲林縣政府文化觀光處規畫虎尾糖廠鐵橋及周邊光環境案，配合廿四節氣與四季變化，以光環境展現古蹟新風貌，同時營造夜間特色景觀。

丁學忠表示，虎尾鎮公所在鎮內規畫3處大型光環境景點，第1處為虎尾圓環高6公尺的布袋戲人物素還真鋼塑雕像，已於去年底啟用，由藝術家楊柏林耗時逾半年打造，晚上透過五光十色的夜間照明，呈現素還真的獨特魅力，吸引全台遊客與布袋戲迷們朝聖，已成為虎尾新地標。

虎尾糖廠鐵橋利用動態燈光效果，除了傳達載運甘蔗的五分車通過鐵橋意象，也融入廿四節氣與四季變化，讓鐵橋呈現百變樣貌，此處鄰近虎尾糖廠、同心公園、虎尾科大，白天遊客眾多，光環境試燈後，夜晚也將吸引賞燈民眾，帶動地方夜間觀光休閒產業。

丁學忠指出，第3處光環境為百年水塔與涌翠閣，目前已完工，進行最後細部調整，將擇日進行試燈，屆時鎮內3處光環境將形成獨樹一幟的夜間帶狀景點，讓虎尾入夜後更顯光彩。