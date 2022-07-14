嘉義市教師書畫協會展出遭棄置油畫之一，尋找主人。（廖素慧攝）

無名氏的油畫上有英文簽名。（廖素慧攝）

無名氏油畫之二。（廖素慧攝）

無名氏油畫之二簽名。（廖素慧攝）

林姿吟展出《不再滯留》書法作品。（廖素慧攝）

嘉義市教師書畫協會目前在嘉義市文化局辦書畫展，其中有2幅油畫是協會理事長林姿吟保存的無名作品，她說，10多年前因緣際會收到20多幅可能被棄置的油畫，藉由此次展覽想替這批油畫尋找主人，讓它們物歸原主。

林姿吟指出，10多年前有位清潔隊的朋友，在嘉義縣朴子市收到1批被遺棄的油畫，據說是1位母親思念長居國外的女兒，一時情緒激動，將女兒的油畫作品棄置，後來這位母親逝世，友人也尋不到油畫主人，輾轉將這批畫交給她保存。

林姿吟說，這批畫有20多幅，最大幅約100號作品，畫風似莫內的印象派，風景、靜物及人物寫生都有，也有英文簽名，這次新冠肺炎疫情嚴峻，她深深感悟到人生無常，想趁著此次舉辦協會會員書畫展的機會，公開展示其中2幅油畫，希望有認得畫或作者的人，能協助讓這批畫物歸原主。

嘉義市教師書畫協會會員展即日起至7月24日在文化局4樓展出，有林姿吟的書法、已故畫家黃照芳先生畫作、書畫家程東源先生的山水水墨畫、名師趙天行先生的篆書、隸書、行書、草書等共約100多幅作品，以及燒陶作品。

林姿吟的《不再滯留》隸書、草書，別具意涵，她說，寫這4個字的書法是深感於疫情影響太大，祈願「疫情不再滯留人間」，快快退散，大家的生活能回歸正常。