宜蘭縣五結鄉一家建築材料行今天（14日）中午12時20分發生火警，宜蘭縣消防局獲報後出動五結等多個分隊救災人車前往現場救援，火勢在下午1時17分控制，但一名員工送醫，目前意識清楚。
消防局表示，該家建築材料行是鐵皮屋形式，警義消抵達現場後，濃煙已經竄出，經布線灑水灌救後，已控制火勢，但46歲張姓男員工在滅火時受有一至二度約35％燒燙傷，已送往醫院救治，火警原因仍待進一步釐清。
宜蘭縣五結鄉一家建築材料行今天（14日）中午12時20分發生火警，宜蘭縣消防局獲報後出動五結等多個分隊救災人車前往現場救援，火勢在下午1時17分控制，但一名員工送醫，目前意識清楚。
消防局表示，該家建築材料行是鐵皮屋形式，警義消抵達現場後，濃煙已經竄出，經布線灑水灌救後，已控制火勢，但46歲張姓男員工在滅火時受有一至二度約35％燒燙傷，已送往醫院救治，火警原因仍待進一步釐清。
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