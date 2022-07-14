營建署發新聞稿批北市興建社宅態度消極，不要用政治口水欺騙國人，台北市副市長黃珊珊14日表示，「這就是考最後一名的人說，第一名怎麼沒有考100分」，你什麼事情都沒有做，整天講別人。

台北市長柯文哲競選期間曾喊出8年要蓋5萬戶社會住宅，目前只勉強做到2萬戶，營建署昨發新聞稿批北市興建社宅態度消極，不要用政治口水欺騙國人。

黃珊珊14日出席台北市智慧垃圾 iTrash 服務站記者會受訪時表示，「這就是考最後一名的人說，第一名的你怎麼沒有考100分」，你什麼事情都沒有做，整天在講別人，營建署長是事務官也是行政人員，他好像變成政治口水來源，她覺得很奇怪。

黃珊珊直言，台北市有無蓋社宅、台北市社宅跟全國社宅的進度，她想不用北市府多說，「營建署也不需要做賊喊抓賊」，自己提不出具體內容，到現在為止中央在台北市興建了幾戶，她也直言，「你應該自己先想想你為什麼最後一名吧」。

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