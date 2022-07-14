參加《超級偶像》出道的歌手朱俐靜日前不敵乳癌病魔辭世，享年40歲，星座專家唐綺陽當天直播前知道此事時忍不住哽咽落淚，坦言自責沒有多關心對方。而今(14日)朱俐靜靈堂開放，第一時間未見唐綺身，媒體報導，唐綺陽今天有工作上的安排，在靈堂對外開放前她已經以家屬身分前往哀悼過了，盼表妹能離苦得樂。

星座專家唐綺陽去年曾發文分享有關自己的冷知識，除了替《誰來晚餐》配音過2年讓大家震驚外，她更透露過去班上同學眾星雲集，「德高望重的郎祖筠、郭子是我北藝大大學同班同學」、「張玉嬿也是，跟她還曾是室友」，並點名還有個很會唱歌的表妹朱俐靜。

唐綺陽當時分享兩人關係，「她媽媽姓唐，是我堂姑姑，外公我得叫堂叔公，教過我書法」，朱俐靜也開心認親說：「喔耶，我是姊姊永遠的忠實粉絲，就說~我們家的聲音跟才華都是很不錯的」。而本月初聽聞表妹病逝，唐綺陽愧疚沒有多關心對方，後悔沒有留下更多回憶，如今只能為這件終生遺憾而唏噓。

今朱俐靜的靈堂正式開放，14、15日於國寶會館3樓開放藝人朋友弔唁，16、17日同樣地點1樓開放歌迷朋友追思。稍早媒體媒體拍到Lulu一早就現身朱俐靜靈堂，暫時沒看到唐綺陽，據《三立新聞網》報導，經紀人表示唐老師今天有工作，「日前已經以家屬身分前往Miu的靈堂上香致意，當日也和家屬聊了許多」，之後會用自己方式送別表妹，也希望她現在已經無病無痛，力量能永存在這世上。