勞工局聘請專業輔導員臨廠協助中小企業改善安全衛生設施。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

為了保障辛苦的勞工可於安全環境下工作，高市勞工局每年聘請專業的輔導員，提供相關法令諮詢、職業安全衛生診斷、臨廠輔導等多種服務，實地走訪轄內各企業工作場所，揪出潛在風險，甚至協助申領勞動部經費補助，去年就協助32家企業申請共172萬餘元補助，讓中小企業改善安全衛生設施或器具。

只要是在高雄市依法設立的工廠、公司或商業登記之100人以下中小企業皆可向勞工局提出輔導申請。根據勞工局統計，2021年總計實施安全衛生診斷，聘請專業的輔導員，輔導934場次，並順利協助32家中小企業申領共172萬8333元補助，主要製造業及營造業為大宗。

改善安全衛生設施及器具經費補助是採部分補助的方式，單項補助金額最高10萬元，同一種設施或器具購置金額在6萬元以下者，最多可補助80％；超過6萬元之部分，最多可補助50％。且包括呼吸防護具、背負式安全帶、安全帽、絕緣防護衣、防護手套、防切割、穿刺手套、安全鞋、反光背心、護目鏡等個人防護具，也可申請80％的補助，單項最高補助1萬元，合計可補助5萬元，同一中小企業補助改善設施、防護具總金額每年合計最高20萬元 。

周登春局長指出，勞工局聘有專業的輔導團，可提供免費現場診斷服務，輔導員也會手把手教導企業完成各項申辦手續，全程免費。目前針對工作場所有發生感電、墜落、物體飛落、切割夾捲、衝撞、火災爆炸或與有害物接觸等常見的危害類型，都可透過診斷輔導，採部分經費補助方式，協助中小企業改善安全衛生設施或器具，若是屬於因疫情致影響營運的中小企業，勞工局也會優先予以輔導補助。