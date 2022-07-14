基隆市長參選人陳薇仲原訂13日進行市政辯論會，但傳出台鐵表示不願出借場地，後續引發陳薇仲與基隆市府之間的相互對嗆。台灣鐵路管理局14日發出正式聲明，說明婉拒的理由，並非「雙重標準」，而是的確違反鐵路局的場地租借規定。

陳薇仲13日指出，活動籌備期間，團隊有電詢台鐵基隆站，詢問是否可借用南站一樓廣場舉辦市政辯論及市政討論相關活動，台鐵當時回應在不阻礙行人通行空間、不使用站內電源系統，以及架設固定硬體設備等狀況下，即可使用。但11日突接獲台鐵來電告知，上級單位指示政治活動不得於站體周邊辦理，因此不得使用南站一樓空間。

台鐵局表示，依基隆站的紀錄，7月5日有位曾先生以電話口頭向車站總務人員詢問，無償借用基隆站南站一樓廣場，辦理與市民互動活動事宜。但當時對方並沒有明白地表示實際的活動內容，使得站方認為是場公益活動，因此回覆可以申辦。

但到了11日，基隆站才知道這場活動的內容是與市長參選人進行市政議題辯論，具政治活動性質，基隆站認為違反台鐵局的場地租借規定，即通知曾先生予以婉拒。

陳薇仲13日表達對台鐵局拒絕出借場地的不滿，認為有「雙重標準」。她也表示，基隆市其他公共空間的限制與難以親近，其來有自，過去到市府為守護海洋陳情發聲，卻遭以違憲《集會遊行法》舉牌驅趕，顯示本市公共空間還未解嚴，更讓市民畏懼使用。

不過，台鐵局表示，依據「臺鐵局場地短期出借作業須知」第六點「申請手續」之第七項規定：婚喪喜慶、政治性、政黨（如選舉、政治性演講、造勢等）等活動或其他足以影響旅客出入、營運設施安全、本局形象及周邊環境安寧之活動，不予出借。

台鐵局強調，依該局的相關規定，站區、站外廣場及空地等場地，如有涉及選舉等相關活動，基於行政中立之原則，均不予出借。