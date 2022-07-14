隨著疫情逐步趨緩，加上進入暑假出遊旺季，工研院積極守護國人觀光防疫健康，趕在出遊熱潮前夕，自主開發「Covid-19線上視訊快篩數位認證服務」的創新平台，透過安排受測者線上與第三方專業訓練人員視訊採檢，再依據篩檢結果提供數位認證證書，以此協助民眾迅速即時取得快篩證明。目前已規劃與國內旅遊業者合作，趕在下半年國旅補助開跑前，提供便利且公正之快篩認證服務，維護旅遊防疫安全。除了團體旅遊需求，這項創新服務也適用於有防疫需求的辦公室或科技廠區，擴大服務平台的應用場域。

工研院服務系統科技中心執行長鄭仁傑表示，近期疫情逐漸緩和，加上時序進入暑假，國人出遊意願高，但因仍須遵守相關防疫規定之需，現階段以快篩試劑取代PCR檢測，提高防疫效率是最常見的方式。工研院長期聚焦智慧醫療與照護，為了使國人安心出遊、降低染疫風險，近期開發出「Covid-19線上視訊快篩數位認證服務」的服務平台，藉由推動第三方認證機制，在過程中專業人員會運用視訊指導受測者快篩試劑正確使用方式，以客觀、公正認證採檢結果，協助使用者取得Covid-19檢驗結果數位認證證書，這項服務未來也可應用於機場、港口等入境旅客於起飛前線上視訊認證，為擴大入境容量檢疫措施預作準備。

昇宏旅行社有限公司／揪麻吉旅遊總經理陳龍輝說明，因為本土疫情影響之下，國人許久未能安心出遊，累積了一定的旅遊能量，在暑期連假與疫情趨緩之下，政府先前已放寬防疫管理措施，若未施打3劑疫苗之旅客，只需於48小時內之快篩陰性證明就能參加團體旅遊。隨著下半年國旅補助方案開跑，旅行社也將試辦工研院視訊快篩數位認證的服務，旅客線上預約成功後，透過自己的手機、平板或電腦，就能正確完成快篩，對於許多高齡長輩也能輕鬆應用，除了確保團體旅客安全，也大幅推升旅遊業者防疫措施準備的便利性。

透過線上服務平台，公司行號可向工研院申請線上視訊快篩數位認證服務連結並進行預約，只要在指定時間內上線，由專業認證人員協助輔導正確之快篩方式，並依據檢驗結果截圖紀錄與提供證書，就能確保人員的健康。線上視訊快篩服務在一般辦公室與廠房也適合使用，工研院內部已率先應用於部分出差同仁與活動群聚場域，更加落實防疫安全。