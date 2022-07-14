為感謝大林慈濟醫師把鄉民當家人般照顧，大埔鄉長吳明勳特別到醫療站贈送匾額，感謝林英龍、葉明憲2位醫師為大埔的付出。（大林慈濟醫院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義大林慈濟醫院自2002年起承接大埔醫療站，派駐醫師24小時守護大埔鄉親長達20年。（大林慈濟醫院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義大林慈濟醫院自2002年起承接大埔醫療站，派駐醫師24小時守護大埔鄉親長達20年，已長駐服務多年的醫師林英龍不但全天候待命，每月只有2天休假才回家，就算是每周三前往看診的中醫部醫師葉明憲，也經常看到晚上才下山，為感謝醫師把鄉民當家人般照顧，大埔鄉長吳明勳特別到醫療站贈送匾額，感謝2位醫師為大埔的付出。

大林慈濟醫院承接大埔醫療站20年，原本在家庭醫學科服務的林英龍自2016年3月1日起到大埔長駐，因大埔醫療資源缺乏，林英龍雖是內科醫師，卻得具備十八般武藝，舉凡被蛇咬傷、被魚鈎勾到、被虎頭蜂螫傷、農作時割傷、騎重機車禍、急性心臟疾病等民眾送來，他都要緊急處置。

在大埔醫療站6年多，林英龍已為248位外傷患者順利縫合，處理了111位蜂螫病人，搶救很多人的生命，林英龍謙虛表示，是大家眾力眾緣合作，才能成就此事，不是他一個人能做成的，「很幸福！能在偏鄉做這樣有意義的事」。

葉明憲說，慈濟接手大埔醫療站20年，是所有人一起奉獻，努力撐住這個地方，最重要要感恩慈濟基金會和醫院的支持，才有機會到大埔服務，還說鄉民對他們都非常好，希望能持續在此付出，幫助大埔長久平安。

吳明勳表示，大埔鄉曾是全台4大無醫鄉之一，很感恩大林慈濟醫院願意進駐大埔偏鄉，讓大埔缺乏的醫療資源得到紓緩。更感謝林英龍、葉明憲等醫護長期投入，尤其林英龍在大埔好幾年，每個月只休假2天回家，其它時間都奉獻給大埔鄉親，一般醫師很難做到這種程度，疑難雜症全都包，還要兼夜間緊急醫療，非常辛苦。

至於葉明憲每周三在大埔都有門診，雖然是上午的門診，但卻常常發現他下午、甚至晚上還在，有空時還會到病人家中關懷，吳明勳說，這種投入的精神非常令人感動，更是典範。

為感謝2人，吳明勳特別代表鄉民頒贈匾額及感謝狀，感謝他們把鄉親當成自己的好友、家人一般照顧，讓偏遠、人少、老人又多的大埔鄉，得到很多的溫暖。

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