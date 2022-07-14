高雄一輛拖板車今天上午近11時行經大樹區中山和中華路口轉彎時，因內輪差撞歪電線桿，幸無人傷。台電表示，中午1時30分已進場搶修，預估將修至下午5時，影響停電132戶。

台電鳳山區營業處今天中午發布訊息說明，針對拖板車撞到大樹區電線桿，目前經派員勘查未造成停電，人員也已於1時30分進場搶修，但因隔離受損線路需要，將造成部分用戶短暫停電。

台電指出，人員搶修時將造成大樹區中華路、中山路口一帶約132戶停電，目前已事先通知水寮里、水安里、井腳里等，並向居民廣播，也對造成不便表達歉意。

高雄市警察局仁武分局則指出，55歲黃姓駕駛今天上午10時52分駕駛拖板車行經大樹區中山路和中華路口，轉彎時因內輪差擦撞台電電線桿致折彎，現場無人受傷，目前也已排除狀況，恢復交通順暢。

仁武分局表示，針對電線桿損害賠償部分，後續將由台電向當事人請求；另，經查肇事車輛總噸數為20噸，上方搭載機具為路面刨除機，因肇事路段並非禁駛路線，也無須申領大型車臨時通行證。（編輯：陳仁華）1110714