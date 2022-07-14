北高雄家扶中心劉炳榮（前左起）、北高雄家扶中心新任主任吳瑞華、卸任主任魏宗胤14日出席主任交接典禮。（林瑞益攝）

創辦35年的北高雄家扶中心14日首次舉辦主任交接典禮，在社工界服務39年的魏宗胤將退休，由吳瑞華主任接棒。大家對魏宗胤的退休都感到相當不捨，吳瑞華感謝魏宗胤多年來的努力與付出，未來將繼續為弱勢兒少發聲。

高雄市社會局副局長葉玉如、北高雄家扶中心常務董事劉炳榮、董事孫得人，以及歷任主委、義工隊代表出席，場面顯得離情依依。

葉玉如致詞表示，魏宗胤是東吳大學社會系的學長，她晚幾年才進東吳大學，至於吳瑞華則是她就讀屏東科大研究所時的學弟，大家都致力於社會服務工作，希望未來能有更多民眾幫助北高雄家扶中心。

魏宗胤於39年前因緣際會進入家扶基金會擔任社工，他後來獲得家扶基金會的賞識，35年前到岡山重新創辦高雄縣家扶中心，也是北高雄家扶中心的前身。在他與眾人的努力下，令北高雄家扶中心逐年成長，從一開始的5名工作人員成長至80人；服務家庭也從當年不到200戶，至今的超過2500戶、4300個孩子。

吳瑞華說，未來將以專業及服務深耕地區，為弱勢兒童、少年與家庭建立安全快樂的生活網，具體實踐兒少權益，認養偏鄉學校。吳瑞華在家扶的年資已22年，學經歷豐富。

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