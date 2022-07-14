正值炎炎夏日，在大太陽底下光是站著就會流汗，因此補水相當重要，營養師余朱青在臉書粉專指出，除了喝水以外，還可以選擇攝取蔬果來補水，並介紹6樣能解渴又健康的食材，每一樣的含水量都超過90%，包含大家都知道的西瓜，還有白花椰菜、青椒和小黃瓜等等。

●西瓜：含水量91.5%

西瓜有大量水份和部分的膳食纖維，可以幫助潤滑腸胃、促進蠕動，並增加糞便量、加速身體廢物的排除，還能夠減緩腸胃消化上的小問題。

●白花椰菜：含水量92.1%

白花椰菜所含的維生素K，具有消炎、防止血管鈣化等益處，有助於避免血液中的脂肪堆積，預防心血管疾病發生。

●青椒：含水量93.9%

青椒除了富含胡蘿蔔素、維生素E外，也含有「槲皮素（Quercetin）」能預防高血壓，另外青椒中豐富的維生素P也能強化微血管作用。

●番茄：含水量94.5%

番茄中的茄紅素可以抑制血糖上升，且番茄有豐富的維他命Ｃ，能改善血管的狀況，幫助穩定血糖。

●芹菜：含水量95.4%

芹菜含有抗氧化劑、類黃酮和多酚類抗氧化劑，這些物質都可以起到消炎作用，也助於減少尿酸並刺激尿液產生，預防尿路感染。

●小黃瓜：含水量達96.7%

小黃瓜除了含水量高外，還能幫助調節血糖和肝醣的代謝與轉換；其中豐富的纖維質則能減少膽固醇形成，促進維持心血管健康；另外小黃瓜還含有鉀等礦物質，在消水腫上也有不錯效果。