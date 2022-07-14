位於台南市麻豆區的私立台灣首府大學，已被教育部列入專案輔導學校，14日傳出教育部已發函給校方，自111學年（今年8月起）全面停止招生。台首大學生自救會會長陳建良坦言「很錯愕」，原以為有1年緩衝期，如今教育部決定下學年即停招，有如一刀斷了他們的希望，但也只能予以尊重。

教育部近日發函給台首大，各學制全部班級自111學年起，全面停止招生，啟動學生安置作業，校方須於7月31日前舉辦學生安置分發說明會。

校方人員說，說明會日期尚未定案，後續將調查學生安置學校意願，再輔導轉至他校。原則上，第1階段規畫會針對已招收的大一、碩一新生、共計40多人，輔導安置到其它學校就學；舊生繼續在台首大就學，再視學生意願輔導安置到他校，若學生願意在第1階段被安置，學校也會輔導協助。

學生自救會會長陳建良說，他本身是台首大碩一學生，許多學生包含他，都是看到新聞才知道停招消息，之前教育部和學校允諾會與學生「充分溝通」，但消息都經媒體披露後得知，令人十分無奈，而教育部原答應有1年緩衝期，卻決定下學期即停招，目前也只能尊重教育部的決定。

不過陳建良提到，正值暑假期間，學生幾乎都不在學校，校方要在7月底前要召集所有學生辦完說明會，恐怕很困難；另外也擔心，學校下學期停招後，實習生的權益可能會受影響，甚至無法實習，因此希望教育部和校方做好學生安置計畫，也確保實習生權益。