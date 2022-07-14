警方在房內查扣的保險套等證物。（警方提供）

淡水警分局日前接獲民眾投訴，稱博愛街某出租套房內，常有穿著火辣的外籍女子進出，且套房內時常傳出呻吟聲，讓其他住戶不堪其擾，警方獲報後派員查訪，終於在上周四（7日）查獲性交易，但警方查驗資料後發現，賣淫的泰籍「女子」竟是「他」，讓嫖客當場傻眼，警方依社維法送辦，並將該名泰籍男子解送移民署收容。

警方表示，日前接獲民眾檢舉某大樓分租套房疑似藏有色情交易，經過多日的明查暗訪，確認套房內有從事性交易的不法情事，本月7日晚間9時許，警方派員前往埋伏，待屋內「完事」後，房門開啟時上前表明身份，當場查獲27歲的陳姓男嫖客及33歲的楊姓泰籍女子，2人對於從事性交易坦承不諱。

警方還在屋內查扣保險套47個、潤滑劑2瓶、手機2支及不法交易所得新臺幣1萬6000元，不過當警方查驗泰籍女子身份時，赫然發現發現護照上的性別欄位竟是「男性」，在旁的陳男聽聞後則是當場傻眼，不敢相信自己聽到的事實，但儘管如此，由於2人從事性交易屬實，警仍依違反社會秩序維護法裁罰偵辦。

據了解，33歲楊姓泰籍男子今年6月入境後，於網路論壇張貼美女照片吸引男客，再透過LINE軟體私訊招攬尋芳客，每次以收取新臺幣3000元從事性交易，警方依社會秩序維護法裁罰外，並解送移民署專勤隊收容處置。