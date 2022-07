包括美國、歐洲聯盟(EU)成員國與亞洲國家在內,來自世界各地數十國今天呼籲俄羅斯停止在烏克蘭的戰爭。

這40多國發布聯合聲明指出,支持烏克蘭在國際法院(International Court of Justice)提出訴訟程序。

聲明指出,「我們重申支持烏克蘭依1948年『聯合國防止及懲治滅絕種族罪公約』(Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide),在國際法院(International Court of Justice)對俄羅斯聯邦提告,尋求以未經證實的種族滅絕指控為基礎,控告俄羅斯不具法律依據在烏克蘭採取軍事行動。」

聯合發布聲明的包括阿爾巴尼亞、安道爾、澳洲、奧地利、比利時、保加利亞、加拿大、克羅埃西亞、賽普勒斯、捷克、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、法國、德國、希臘、冰島、愛爾蘭、義大利、日本、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬爾他、馬紹爾群島、摩爾多瓦、摩納哥、蒙特內哥羅、荷蘭、紐西蘭、北馬其頓、挪威、帛硫、波蘭、葡萄牙、羅馬尼亞、聖馬利諾、斯洛伐克、斯洛維尼亞、西班牙、瑞典、英國、美國和歐盟。

聲明指出:「我們重申須對俄羅斯的行為追究責任,在這方面,我們認為俄羅斯違反國際法的行為涉及國際責任。」

「烏克蘭因俄羅斯違反國際法而遭受的損失和損害,需要俄羅斯全面和緊急賠償。」

烏克蘭表示,在俄羅斯部隊入侵造成廣泛破壞後,重建至少需要7500億美元。

國際法院是聯合國最高法庭,其裁決具有約束性,不得上訴。