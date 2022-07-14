林家花園每年都與台北霞海城隍廟共同舉辦七夕活動，邀請城隍老爺、城隍夫人、月老等眾神駐駕園區。（新北市文化局提供）

一年一度林本源園邸「霞海月老來新北」活動將於7月31日舉辦，今年除實體活動外，於臉書及Instagram推出「愛情限時批」線上測字活動，即日起透過社群軟體可從「霞、海、月、老」選一字，獲得近期愛情運勢結果與建議，邀請單身男女一起預測幸福何時來敲門，順利終結單身。

自2007年起，板橋林家花園舉辦七夕情人節活動，迎接台北霞海城隍廟月老等神明駐駕園區，已成為每年重要活動，今年適逢園區修復工程分區施工，首度與府中雙城計畫共同舉辦迎請月老神尊移駕板橋府中廣場。

考量疫情影響，今年特別推出線上測字遊戲，當下就可以知道結果，單身朋友用手機到林園臉書粉絲專頁或Instagram，即可預測自己的愛情運勢與建議。

新北市文化局表示，「霞海月老來新北」實體活動將於7月31日在府中捷運站出口斜對面的重慶路徒步區廣場舉辦，現場將有「擲杯送福袋」、「愛情姻緣卦」等民俗體驗。活動詳情可查詢國定古蹟林本源園邸官方網站及臉書粉絲專頁。