台中市市長盧秀燕擁有超高支持度，被市民封為「媽媽市長」。汛期到來，台中市政府環保局加強水溝清淤，盧昨日（13）赴龍井區東海商圈一帶視察，親自慰問清潔隊同仁們，向這群「無名英雄」對台中市的付出致上誠摯謝意。相關照片一出，吸引約7000人按讚，網友紛紛表示感動。

盧秀燕昨日在臉書發文，刊出多張清潔隊工作照，感性表示：「謝謝清潔隊，你們的努力正在保護這座城市。」

盧秀燕指出，梅雨季、緊接颱風季，水溝一定要暢通。清潔隊同仁趴在地上，忍受惡臭及炎熱天氣，為台中清溝、防洪、治水。盧盛讚，清潔隊是台中的無名英雄，每年清淤約7000件、總長度1500公里，讓她非常敬佩。

此文獲得約7000個讚、近200則留言，迴響熱烈。網友表示：「媽媽市長」、「媽媽市長摟著清潔隊同仁的照片，真的好感人！眼眶濕了」、「市長您真實的關心到我們每位市民，非常感謝！」「市長身影令人感動」、「優質市長！辛苦妳了！有妳真好！」「盧秀燕是真正有在做事的市長，我們台中人最知道」。