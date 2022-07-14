中央流行疫情指揮中心今天公布89例染疫死亡個案，中重症個案亦增加231例。死亡個案包括一名40多歲女性，已接種3劑疫苗、無慢性病史，在家中被發現昏迷、無心跳呼吸，送醫後確診，因心肺衰竭、急救無效猝逝。

指揮中心今天公布89例染疫死亡個案，介於40多歲到90歲以上，其中86人有癌症等重大疾病或慢性病史，64人未打滿3劑疫苗，47人年齡超過80歲；新增231例中重症個案，分別為158例中症、73例重症。據統計，今年1月以來，國內累計413萬1663例本土個案，1萬8687例中重症，其中7064名死亡。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，40多歲死亡個案共2例，都屬於病程變化較快的個案。

一名40多歲女性無慢性病史、曾接種3劑疫苗，7月10日家屬敘述個案在睡覺，11日凌晨發現昏迷、無心跳呼吸，家屬回想個案前幾天有咳嗽症狀，但未篩檢；緊急送醫PCR篩檢陽性確診，Ct值21.4，經急救無效死亡，死因是心肺衰竭和新冠確診。

另一名40多歲男性曾打3劑疫苗，有糖尿病、腦動脈瘤等慢性病史，7月3日發燒、喉嚨痛、全身虛弱，7月4日意識改變，赴急診，PCR檢驗陽性確診，Ct值為35.3，合併肺炎和腎功能異常，住院期間於7月9日突發心跳呼吸停止，急救無效過世，死因為肺炎及心因性猝死。