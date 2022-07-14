一名網友本月11日前往宜蘭縣礁溪鄉旅遊，迷糊把價值70萬的勞力士綠水鬼名錶，放在女友腿上忘了取，相隔10多分鐘手錶就遺失，希望宜蘭民眾能協助尋錶，承諾給予尋獲者豐厚的紅包答謝，文章曝光引起網路熱議。

這名網友在臉書社團《宜蘭知識+》發文替朋友協尋手錶，稱11日駕車與女友去礁溪旅遊，當日下午近2時許在福哥石窯雞第二停車場，掉了一只勞力士綠水鬼手錶，型號則為126610LV，也曝光手錶的防偽碼，希望網友協尋，允諾給予尋獲者一個大紅包。

至於手錶弄丟的原因，原PO則轉貼朋友原文，稱該日天氣炎熱，上個活動流了很多汗，上車前短暫把手錶摘下放在女友大腿上，待把車停妥後，期間短短10分鐘，手錶就失去蹤跡。

網友在臉書社團替朋友發文尋錶。（翻攝自臉書社團《宜蘭知識+》）

原PO轉貼朋友的發文，透露手錶遺失的原因。（翻攝自臉書社團《宜蘭知識+》）

文章曝光後，不少熱心網友幫留言，衝高文章熱度。有網友建議，記得向台灣勞力士服務中心（RSC）回報遺失，後續若遺失的錶有送回廠維修，就會收到聯繫，也有網友調侃，「不是手不見 錶才會跟著不見嗎」、「70萬直接飛去」、「好好問女友啊，這麼明顯」。

值得一提的是，先前在論壇《Mobile01》才有網友討論起勞力士綠水鬼，直呼近期有許多人酸錶價下跌，真相卻是買綠水鬼比買台積電股票更穩。另，實際上搜尋原PO遺失的該只綠水鬼，網路最高喊價落在76萬餘元，價錢不菲。